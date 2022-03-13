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Глава МИД Катара посетит Россию и проведет переговоры по Украине

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведет переговоры по Украине в РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит Москву 13 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя катарского МИД Маджида аль-Ансари.

Представитель ведомства рассказал, что дипломат проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. «Этот визит пройдет с учетом условий, в которых сейчас находится мир в результате конфликта на Украине, разговор пойдет о последнем развитии событий в российско-украинском кризисе в рамках поиска дипломатических усилий для его разрешения», — уточнил он.

По словам дипломата, Аль Тани подтвердит, что Катар считает мирное решение единственным путем прекратить текущий кризис и готов настаивать на удвоении усилий по его поиску согласно уставу ООН и международному праву.

11 марта стало известно, что американский президент Джо Байден присвоил Катару статус основного союзника США вне НАТО. Он назвал это решение «признанием многолетнего вклада Катара» в усилия на военном направлении в Ближневосточном регионе.

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Виктория Кондратьева
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