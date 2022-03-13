Девушка пренебрегла походом в салон красоты и попала в реанимацию

Блогерша самостоятельно избавилась от гель-лака на ногтях и занесла в них инфекцию

Блогерша пренебрегла походом к бьюти-специалисту и поделилась страшными последствиями своего решения. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Популярный инфлюэнсер Матильда Баркер (Mathilde Barker) опубликовала видео, в котором рассказала, что решила самостоятельно избавиться от гель-лака на ногтях, отказавшись идти в салон красоты. По ее словам, во время процедуры она обнаружила, что ее ногти поражены инфекцией неизвестного происхождения, из-за которой они начали отслаиваться.

Героиня материала заявила, что обратилась за помощью к врачам, которые на протяжении шести часов пытались поставить ей диагноз. «Я попала в реанимацию из-за недобросовестной работы мастера. При этом медики не смогли мне помочь и посоветовали обратиться к другому доктору в будний день. Я просто в шоке», — пожаловалась Баркер.

Пострадавшая сообщила, что купила в аптеке антибиотики по рекомендации работников неотложной помощи. «Не переживайте, в понедельник я уже записана к врачу. Прошу вас, если вы заметили какие-либо точки на своих ногтях, сразу же бегите к доктору», — заключила девушка в описании к посту, который набрал более 50 тысяч просмотров.

В январе другая девушка попала в больницу из-за наращенных на слизистую глаза ресниц. Пользовательница Рози Калина (Rosie Kalina) объяснила, что решила нарастить ресницы у местного мастера. По ее словам, во время сеанса специалист случайно приклеил искусственные волоски на слизистую глаза вместо века, из-за чего у нее началось раздражение.