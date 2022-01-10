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Девушка попала в больницу из-за наращенных на слизистую глаза ресниц

Австралийка нарастила ресницы в салоне и попала в больницу с инфекцией и раздражением

Фото: Shutterstock

Жительница Австралии попала в больницу после процедуры в салоне красоты. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Пользовательница Рози Калина (Rosie Kalina) объяснила, что решила нарастить ресницы у местного мастера. По ее словам, во время сеанса специалист случайно приклеил искусственные волоски на слизистую глаза вместо века, из-за чего у нее началось раздражение.

«Мой глаз покраснел, и меня отвезли в больницу. Врачи сказали, что я получила инфекцию», — поделилась блогерша. На следующий день Калина приехала в салон, чтобы показать мастеру последствия его работы, и потребовала вернуть ей деньги за процедуру, однако тот отказался возмещать ущерб и, по словам девушки, даже не извинился.

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Через несколько дней австралийка решила пообедать в кафе, расположенном возле салона красоты. Девушка припарковалась у входа в заведение и обнаружила, что на его дверях размещено фото ее покрасневшего глаза, которое мастер сделал во время неудачного сеанса. «Я увидела снимок и подумала: "Черт возьми, какой красный глаз!" Потом до меня дошло, что он мой. Это просто издевательство», — поделилась Калина.

Пользователей сети возмутило поведение сотрудников салона красоты, и они предложили свои варианты решения проблемы. «Это просто издевательство! Подай на них в суд!», «Пригрози им обращением в полицию», «Они что, разместили фото без твоего разрешения? Тебе стоит разобраться с ними!», «Это ненормально, обратись к адвокату», «Не волнуйся, обратись за помощью, и они получат по заслугам!» — писали юзеры.

В декабре прошлого года сотрудница салона красоты показала результат работы другого мастера, оставившего ее клиентку со склеенными ресницами. Специалистка по наращиванию ресниц Поппи Кемп (Poppi Kemp) из Лондона поделилась роликом, на котором запечатлела веки своей клиентки вблизи. На кадрах видно, что длинные искусственные ресницы девушки наклеены чересчур плотным слоем, из-за чего они слиплись между собой.

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Таисия Косинцева
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