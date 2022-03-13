Европа начала возвращаться к самому «грязному» топливу

Bloomberg: Европа нарастила использование угля в электрогенерации

На фоне попыток Европы снизить зависимость от российского газа регион все активнее начинает переходить к угольной генерации, пишет Bloomberg. Хотя цены на уголь, самое «грязное» ископаемое топливо, растут так же, как и на большую часть другого сырья, вернуться к нему в любом случае оказывается дешевле, чем использовать газ.

Так, на прошедшей неделе на электростанциях сожгли вполовину угля больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Fraunhofer ISE. В то же время спрос на газ для генерации снизился.

Ситуация может сохраниться и в дальнейшем, несмотря на то что активное использование угля подрывает планы по борьбе с изменением климата. Европа рассчитывает, что к концу года ей удастся серьезно сократить поставки газа из России, и компаниям неизбежно придется больше полагаться на уголь, несмотря на все попытки региона нарастить импорт газа от других поставщиков. К тому же переходу к углю способствуют высокие цены на газ, которые остаются чрезвычайно волатильными.

Притом крупнейшим импортером угля в Европу также остается Россия — по оценкам на 2020 год, на страну приходилось около трети всех поставок. Учитывая опасения по поводу возможного прекращения закупок в России, трейдеры начинают искать альтернативные источники — в Колумбии, Южной Африке, Австралии, Индонезии и США.

На прошлой неделе грузы с углем из России все еще уходили в Великобританию, Германию и Латвию: санкции Евросоюза пока не блокируют импорт ключевых энергоносителей. Так, 3 марта в Белфаст ушло около 30 тысяч тонн угля из Мурманска.

Больше полагаться на уголь Европа стала еще с 2021 года на фоне роста цен на газ осенью. Так, к 2021 году использование угля по сравнению с 2019-м сократилось на 3,3 процента — значительно меньше, чем в предыдущие годы. С обострением геополитической напряженности из-за ситуации вокруг Украины Еврокомиссия предложила сократить зависимость от поставок российского газа на две трети до конца этого года, а в будущем полностью отказаться от этого источника импорта. Это станет возможным благодаря «усилиям каждого европейца», отмечали в Еврокомиссии.