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Россия назвала число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины

В Минобороны России назвали число уничтоженных танков, самолетов и беспилотников Украины

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

За время спецоперации были выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число назвал «Ленте.ру» официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В частности, уничтожены 100 самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета и 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня Вооруженных сил Украины. Она была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом, уточнили в военном ведомстве.

Позже операцию показали на видео.

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Алевтина Запольская
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