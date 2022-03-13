Минобороны показало уничтожение реактивной установки залпового огня ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской реактивной системы залпового огня

Министерство обороны России показало на видео операцию по уничтожению реактивной установки залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры атаки опубликовало Минобороны России (видео имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Как уточнили в ведомстве, реактивная система противника была уничтожена беспилотником Воздушно-космических сил (ВКС) России. Удар был нанесен с высоты более трех тысяч метров высокоточным боеприпасом.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ. По данным ведомства, удар по пункту управления был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь». На записи показан взрыв в лесополосе, а также густой серый дым, возникший вследствие атаки.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за время спецоперации России на Украине было выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры. По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.