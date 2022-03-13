Минобороны сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня ВСУ

Россия сообщила, что беспилотник уничтожил украинскую реактивную установку залпового огня

Министерство обороны России сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что на территории Украины выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры, в том числе 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых бронированных машин.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные взяли под контроль еще четыре населенных пункта: Благодатное, Владимировку, Павловку и Никольское.