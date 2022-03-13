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Минобороны сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня ВСУ

Россия сообщила, что беспилотник уничтожил украинскую реактивную установку залпового огня

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в ведомстве заявили, что на территории Украины выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры, в том числе 99 самолетов, 128 беспилотников, 1194 танка и других боевых бронированных машин.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные взяли под контроль еще четыре населенных пункта: Благодатное, Владимировку, Павловку и Никольское.

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Алевтина Запольская
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