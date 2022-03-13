В Иране назвали цель атаки на консульство США в Ираке

Reuters: в Иране назвали «секретные израильские базы» целью атаки на консульство США

Иранская армия, выпустив около дюжины ракет по американскому консульству в Ираке, ставила целью уничтожить дислоцированные в регионе «секретные израильские базы». Об этом заявил в разговоре с Reuters корреспондент иранского государственного ТВ.

Обстрел иракского города Эрбиль, где расположено американское посольство, произошел в ночь на воскресенье, 13 марта. Около 12 ракет упало недалеко от внешнеполитического ведомства. Иранские власти официально пока не называли цель обстрела.

Позже в администрации США заверили, что в результате атаки не пострадали ни американские военнослужащие, ни дипломаты. На время была приостановлена работа международного аэропорта столицы Курдского автономного района Ирака. Начато расследование.