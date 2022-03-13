В США заявили об отсутствии пострадавших во время атаки на Эрбиль в Ираке

Во время ракетного обстрела Эрбиля в Ираке американские военнослужащие не пострадали

Во время ракетного обстрела иракского города Эрбиль американские военнослужащие не пострадали, рассказал один из чиновников США, пишет ТАСС.

В США заявили об отсутствии пострадавших. Несколько ракет упали недалеко от дипломатического ведомства США. Как уточнил губернатор города Омед Хошнав, никто не пострадал.

В ночь на 13 марта в населенном пункте взорвались 12 ракет. Они были выпущены из-за пределов Иракского Курдистана и Ирака.

Свидетели инцидента сообщили, что слышали не менее трех взрывов. Сработали сигналы тревоги. Была приостановлена работа международного аэропорта столицы Курдского автономного района Ирака, прекратилось гражданское авиасообщение в регионе. Начато расследование.

В апреле 2021 года в результате взрыва и пожара в больнице Ибн аль-Хатыб в Багдаде (Ирак) погиб по меньшей мере 21 человек, 40 пострадали. Взрывное устройство сработало в клинике для больных коронавирусом на юге иракской столицы.