В Пентагоне заявили об отсутствии признаков угрозы химической атаки на Украине

В Пентагоне заявили, что США не видят признаков угрозы химической атаки на Украине

США продолжат пристально следить за сообщениями, связанными с возможной подготовкой к применению химического или биологического оружия на Украине, однако не видят признаков неминуемой угрозы подобной атаки. Об этом завил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам представителя военного ведомства, у Вашингтона отсутствуют какие-либо доказательства о якобы готовящейся атаке. «Мы не вдаемся здесь в разведывательные оценки. Мы продолжаем очень, очень пристально за этим следить. Это характерно для русских обвинять вас в том, что они сами планируют сделать. Опять же, мы не видели ничего, что бы указывало на неминуемость сейчас химической или биологической атаки», — уточнил он.

Ранее Кирби прокомментировал сведения об американских биологических лабораториях на Украине и заявил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на территории страны. «Российские обвинения абсурдны», — подчеркнул пресс-секретарь американского оборонного ведомства, назвав их пропагандой.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США.