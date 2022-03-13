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Володин призвал не сравнивать продовольственную ситуацию с 1990-ми

Спикер Госдумы Володин заявил, что продовольственная безопасность РФ обеспечена полностью

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Многие жители России по привычке сравнивают текущую экономическую ситуацию с той, что сложилась в 1990-е годы, однако сейчас продовольственная безопасность страны обеспечена полностью. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По словам политика, на фоне негативных ожиданий некоторые россияне начали впрок запасаться товарами, создавая повышенный спрос. Он призвал граждан не паниковать, отметив, что искусственный ажиотаж играет на руку спекулянтам. «Сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами», — заверил Володин.

Также он сравнил текущую обстановку в магазинах с началом пандемии коронавируса, отметив, что в тот период также был зафиксирован повышенный спрос на продукты первой необходимости. «Потом все нормализовалось», — напомнил председатель Госдумы.

Ранее в российском парламенте призвали ликвидировать алкогольные заводы, в которых будут выявлены случаи производства и распространения контрафакта. Депутат Бийсултан Хамзаев заявил, что реакция на подобные вещи должна быть молниеносной.

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Виктория Кондратьева
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