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В Госдуме призвали уничтожать алкогольные заводы за контрафакт

Заводы нужно уничтожать за производство контрафактного алкоголя, заявил депутат ГД Хамзаев

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с Ura.ru призвал незамедлительно ликвидировать алкогольные заводы, в которых будут выявлены случаи производства и распространения контрафакта. Он считает, что это является лучшим способом избавиться от опасной продукции.

«Из каждых десяти заводов распространением суррогатов занимаются четыре или пять. Нужен механизм молниеносной реакции. Если выявлено, что на заводе разливается суррогатная алкогольная продукция, нужно его уничтожать. Более качественный механизм борьбы мы не придумаем. Надо уничтожать такие заводы. Не должно быть большой дискуссии. Есть контрафакт выявлен, нужно их с землей ровнять», — заявил депутат ГД.

Кроме того, он считает необходимым ужесточить наказание в случае, если от употребления контрафакта погиб человек. Хамзаев предложил приравнять продажу приводящей к повышенной смертности контрафактной алкогольной продукции к массовому убийству.

Ранее врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов предупредил россиян об опасности употребления алкоголя для снятия стресса. По словам психиатра, борьба с негативными эмоциями с помощью алкоголя является попыткой убежать от реальности.

Марина Совина
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В Госдуме призвали уничтожать алкогольные заводы за контрафакт
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