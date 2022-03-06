Психиатр предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при стрессе

Врач-психиатр, генеральный директор Медицинского инновационного центра «Выбор» Сергей Нурисламов предупредил россиян об опасности употребления алкоголя для снятия стресса. Он рассказал радио Sputnik, что алкоголь не поможет снять тревогу.

По словам психиатра, борьба с негативными эмоциями с помощью алкоголя является попыткой убежать от реальности.

«Некоторые люди приходят к бутылке на фоне стресса, чтобы затуманить свое сознание. Но тут есть проблема: если "перекрывать" свое сознание различными психоактивными веществами, то вы получите временный эффект. Рано или поздно человеку для достижения эффекта придется "погружаться" в эти психоактивные вещества все дальше. В итоге бороться придется с двумя вещами: и со страхами, и с зависимостью», — сказал врач.

Он также добавил, что есть риск усилить паранойю, истерию и фобии, если они раньше были у человека. «Есть ряд препаратов, которые позволят вам успокоиться без последствий. «Есть безрецептурные, их легко порекомендует фармацевт в аптеке. Есть и сильнодействующие препараты, их может выписать врач-психиатр. Обращаться к специалистам нужно сразу, если уровень тревоги выше, чем вам бы этого хотелось», — пояснил Нурисламов.

Ранее ученые Пенсильванского университета (США) выяснили, что употребление алкоголя в умеренных количествах связано с уменьшением общего объема мозга. Специалисты проанализировали данные о более чем 36 тысячах взрослых людей. Оказалось, что чем выше уровень употребления алкоголя, тем сильнее уменьшение мозга.