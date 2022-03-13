Захарова рассказала об ограблении православной церкви в Британии

Мария Захарова заявила об ограблении церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде

В британском Оксфорде ограбили православную церковь Святителя Николая Чудотворца, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

В сообщении заявляется, что из храма были похищены «важные для прихожан» ценности. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства утверждает, что грабители забрали из церкви и деньги, которые собирались для беженцев с Украины.

По мнению Захаровой, речь идет о «дьявольских плодах кампании русофобии и фейков», которой «может быть довольна» глава британского МИД Лиз Трасс. На фото в посте изображены интерьеры с православными иконами: в помещениях разбросаны вещи.

Ранее представитель российского МИД назвала виновными в поощрении национализма на Украине цифровые платформы США. Они, по оценкам Захаровой, несут за это прямую ответственность.