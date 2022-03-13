«Зенит» упустил победу в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советовов» в матче 21-го тура РПЛ

«Зенит» упустил победу над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сине-бело-голубые сумели выйти вперед благодаря голу дальним ударом на 86-й минуте. Отличился 23-летний российский защитник «Зенита» Данил Круговой. Однако уже в добавленное время самарцам удалось отыграться. Гол на счету Матео Барача. Итог: ничья 1:1.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 45 набранных очков. У «Динамо», идущего на втором месте, 42 набранных очка.

В рамках 21-го тура РПЛ «Динамо» с разгромным счетом обыграло тульский «Арсенал». Москвичи одержали победу со счетом 4:1.