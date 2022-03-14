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На Украине запретили ввоз издательской продукции из России

Госкомтелерадио Украины запретило ввоз российской издательской продукции

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины остановил действие разрешений на ввоз в страну издательской продукции из России. Сообщение пресс-службы ведомства публикует РИА Новости.

Отмечается, что решение о запрете Госкомтелерадио приняло, чтобы оградить жителей республики от российского культурного и информационного влияния.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей. В частности, речь идет о писателе и журналисте Яне Таксюре, который пропал 10 марта, а также о политологе и публицисте Дмитрии Джангирове.

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Алевтина Запольская
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