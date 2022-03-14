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Захарова отреагировала на слова Кулебы об «устранении» президента России

Захарова прокомментировала призыв главы МИД Украины Кулебы «устранить» Путина
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о президенте РФ Владимире Путине, передает РИА Новости.

По информации агентства, Захарова отреагировала на призыв Кулебы «устранить» Путина. «А до этого он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть, что-то правильное он заявлял?» — поинтересовалась она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона всегда была расположена к переговорам и поиску путей урегулирования конфликта, даже когда Киев делал самые недружественные заявления. «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?» — резюмировала Захарова.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) к убийству президента России. Он указал, что градус русофобии и ненависти в США к РФ зашкаливает. В Вашингтоне от слов сенатора открестились.

Марина Совина
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