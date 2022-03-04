В Вашингтоне открестились от высказывания Грэма о Путине

В Вашингтоне не поддерживают призывы сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) к убийству президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — открестилась чиновница от высказывания сенатора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв сенатора Грэма к убийству Путина тем, что в нынешней ситуации «многие едут рассудком».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. «Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — заметил глава дипмиссии.

Фраза сенатора Грэма, о которой идет речь, изначально прозвучала в эфире Fox News. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter.

