Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Вашингтоне открестились от высказывания Грэма о Путине

В Белом доме заявили, что не поддерживают призыв сенатора Грэма о Путине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Вашингтоне не поддерживают призывы сенатора-республиканца Линдси Грэма (Lindsey Graham) к убийству президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — открестилась чиновница от высказывания сенатора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв сенатора Грэма к убийству Путина тем, что в нынешней ситуации «многие едут рассудком».

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. «Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — заметил глава дипмиссии.

Фраза сенатора Грэма, о которой идет речь, изначально прозвучала в эфире Fox News. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Бывший премьер Украины назвал препятствие для переговоров Путина и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.