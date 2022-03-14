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Раскрыты детальные характеристики iPhone 14

MacRumors: смартфоны iPhone 14 получат старые процессоры

Фото: Unsplash

Не все новые флагманские смартфоны Apple получат процессоры нового поколения. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) в Twitter, который раскрыл детальные характеристики аппаратов Apple нового поколения. По информации аналитика, в 2022 году компания представит четыре смартфона — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. При этом только самые дорогие модели получат новый процессор Apple A16.

Мин-Чи Ко рассказал, что базовые устройства — iPhone 14 и 14 Max — выйдут с чипом актуального поколения. Таким образом, девайсы будут укомплектованы процессором Apple A15 Bionic, который используется в телефонах серии iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

По информации Ко, все четыре модели получат шесть гигабайт оперативной памяти: формата LPDDR 4X — Phone 14 и 14 Max, LPDDR 5 — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

В ноябре источники издания The Information сообщили о том, что запланированные на 2022 год флагманские смартфоны Apple могут получить старый процессор. Это связано с тем, что поставщик чипов для Apple — тайваньская компания TSMC — не успеет изготовить процессоры нового поколения.

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Андрей Ставицкий
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