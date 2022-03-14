В МИД оценили призывы украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН

Замглавы МИД Вершинин назвал идеи об исключении России из Совбеза ООН нереальными

Замглавы МИД России Сергей Вершинин оценил призывы украинских политиков исключить страну из Совета Безопасности ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

По его словам, подобные предложения носят нереалистичный характер. Дипломат объяснил, что есть процедурные вопросы: для внесения изменений в определяющие работу Совбеза положения необходимо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети таких стран, в том числе все пять постоянных членов СБ ОНН, включая Россию. «И понятно, что такое решение не пройдет», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о вероятности исключения страны из Совета Безопасности ООН. На вопрос журналистов о том, возможно ли лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН после соответствующего призыва со стороны Великобритании, Лавров ответил, что такого механизма не существует. «Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна», — заявил министр.

