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В МИД оценили призывы украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН

Замглавы МИД Вершинин назвал идеи об исключении России из Совбеза ООН нереальными
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Вершинин оценил призывы украинских политиков исключить страну из Совета Безопасности ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

По его словам, подобные предложения носят нереалистичный характер. Дипломат объяснил, что есть процедурные вопросы: для внесения изменений в определяющие работу Совбеза положения необходимо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети таких стран, в том числе все пять постоянных членов СБ ОНН, включая Россию. «И понятно, что такое решение не пройдет», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о вероятности исключения страны из Совета Безопасности ООН. На вопрос журналистов о том, возможно ли лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН после соответствующего призыва со стороны Великобритании, Лавров ответил, что такого механизма не существует. «Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна», — заявил министр.

Марина Совина
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