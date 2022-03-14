Сотрудникам кафе и театров Москвы рассказали о порядке отмены масочного режима

Власти Москвы с 15 марта разрешили сотрудникам кафе, театров и метро не носить маски

Сотрудникам кафе, театров и метро Москвы с 15 марта можно не носить маски. О таком порядке отмены масочного режима рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, передает ТАСС в понедельник, 14 марта.

Он пояснил, что аналогичная мера с 15 марта распространиться на работников торговых центров, магазинов и кафе.

Немерюк отметил, что посетители кафе, ресторанов и театров также могут не носить маски.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене масочного режима с 15 марта. Он объяснил это стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Столичный градоначальник подчеркнул, что отмена масочного режима поддержит бизнес в условиях санкций.

Москва не стала первым регионом, в котором отменили маски. Так, 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательное ношение масок в общественных местах, рекомендовав при этом продолжить их использование для защиты граждан из группы риска.

11 марта в республике сняли все ограничения, направленные на борьбу с инфекцией.