В ЕС оценили первые санкции против России

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции для давления на Россию

Первая часть санкций Европейского союза (ЕС) против России была подготовлена с минимальным ущербом для стран-членов объединения. Так оценил ограничения председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

Глава Евросовета заявил, что ЕС готовы вводить новые антироссийские санкции. «Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — рассказал он.

Мишель не уточнил, какие меры будут включать в себя новые санкции. При этом он отметил, что ЕС удавалось застать Москву врасплох, и объединение надеется продолжить эту политику. «Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить Европу и США об отмене санкций. По его словам, санкции принимали «США и их сателлиты», чья цель — надавить на Россию и поставить в очень трудное положение экономику страны и простых россиян.