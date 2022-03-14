В МИД отказались просить Европу и США об отмене санкций

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не поменяет свой политический курс из-за санкций

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить Европу и США об отмене санкций. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, санкции принимали «США и их сателлиты», чья цель — надавить на Россию и поставить в очень трудное положение экономику страны и простых россиян. Вершинин отметил, что принятым санкциям «нет числа», и все они были введены в качестве наказания за суверенные политические решения России.

И поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата Сергей Вершинин Заместитель главы МИД России

Замглавы МИД указал, что подобные действия не заставят Москву изменить принятые решения и поменять свой политический курс. «Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — пообещал он.

Призывы к изоляции

Вершинин также обратил внимание на то, что Запад предпринимает попытки разорвать «единое гуманитарное, образовательное, культурное, спортивное пространство». В то же время он выразил уверенность в том, что подобная блокада России невозможна. «Хотя бы по тому, какой вклад мы делали и будем делать в развитие мировой культуры и спорта», — напомнил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества и продолжать поддерживать Украину на фоне спецоперации Москвы.

Санкционная война против России началась давно

На тот факт, что западные страны постоянно вводят новые санкции, также указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что Запад уже много лет ведет санкционную войну против Москвы. «Касалось это финансов, экономики, спорта, культуры, науки, образования, гуманитарных обменов», — добавила она.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразила мнение, что обязательства Запада превратились в мусор из-за закрытия российского бизнеса за рубежом. По словам Захаровой, ненормальным является то, как западные страны силовым образом закрывают российский бизнес и свои предприятия в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Он предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Под санкциями также оказались 300 миллиардов золотовалютных резервов России. По словам Борреля, санкции ЕС должны нанести экономике России такой ущерб, чтобы она не смогла продолжать операцию. При этом он признал, что санкции, введенные против России странами Евросоюза, не могут оказать немедленный эффект.