Захарова рассказала о превратившихся в мусор обязательствах Запада

Захарова заявила, что Запад превращает в мусор обязательства, закрывая российский бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что обязательства Запада превратились в мусор из-за закрытия российского бизнеса за рубежом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, ненормальным является то, как западные страны силовым образом закрывают российский бизнес и свои предприятия в России. «Ну, так вот, по поводу панических настроений всех тех людей в Instagram и других соцсетях, (которые) уже окрепли и считали, что это вот навсегда», — отметила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что таким людям теперь надо понять, что слово «навсегда» не применимо к тому, что гарантировано правительством США. Она добавила, что западные страны просто превратили в мусор все свои обязательства.

Ранее Захарова обвинила страны коллективного Запада в «медиагеноциде» российских СМИ. По словам представителя МИД, последние признаки информационного присутствия России на Западе продолжают уничтожаться, а в некоторых странах происходит «медиагеноцид». Она считает, что притеснение российских журналистов больше не обосновывают юридически.

