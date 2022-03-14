Захарова рассказала о многолетней санкционной войне Запада против России

Захарова заявила, что санкционная война Запада против России началась не в 2022 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны уже много лет ведут санкционную войну против Москвы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, санкционная война началась не в этом году. Захарова объяснила, что с разной интенсивностью на протяжении последних лет западные страны то вводят новые санкции, то выдвигают беспочвенные обвинения. «Касалось это финансов, экономики, спорта, культуры, науки, образования, гуманитарных обменов», — добавила она.

Помимо этого, представитель министерства напомнила, что до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры, но США и Франция отказались от них. Она подчеркнула, что когда стране отказывают в переговорах на фоне дискриминации и агрессии против нее по всем фронтам, то ей необходимо решать насущные проблемы, которые связаны с самим существованием государства.

Ранее Захарова рассказала о том, что обязательства Запада превратились в мусор из-за закрытия российского бизнеса за рубежом. По ее словам, ненормальным является то, как западные страны силовым образом закрывают российский бизнес и свои предприятия в России.

