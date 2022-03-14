Кремль опроверг запрос у Пекина помощи для спецоперации на Украине

Песков заявил, что Москва не обращалась к Пекину за помощью в спецоперации на Украине

Москва не обращалась к Пекину с просьбой предоставить помощь в проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также опроверг возможность обращению за помощью к другим странам. По словам Пескова, Россия обладает достаточным потенциалом для проведения спецоперации своими силами.

Ранее издание Financial Times сообщило, что у США появилась информация о том, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине.

В понедельник, 14 марта, Песков сообщил, что российская сторона не озвучивает сроки окончания спецоперации по демилитаризации Украины. При этом он отметил, что операция проводится в соответствии с намеченным графиком.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин перед началом спецоперации дал отдельное распоряжение не начинать штурм крупных городов Украины. Это решение было принято, чтобы избежать большого количества среди мирного населения.

