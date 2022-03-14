В Кремле сообщили об указании Путина не штурмовать немедленно города Украины

Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города из-за вооружений боевиков

Президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев, из-за размещения там вооружений боевиками, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В начале операции президент России действительно дал указания Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. И операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства», — сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что в российских Вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения.

5 марта глава государства рассказал, что решение начать специальную операцию на Украине было тяжелым. Вместе с тем, подчеркнул Путин, оно было принято без всяких сомнений.

24 февраля российский лидер в обращении к согражданам объявил о начале специальной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.