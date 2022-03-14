Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине

Песков заявил, что сроки окончания специальной операции России на Украине не озвучиваются

Сроки окончания российской специальной операции на Украине не озвучиваются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что спецоперация на Украине идет по плану. Ее завершат в срок и в полном объеме, уточнил Песков.

«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине», — подтвердил он.

Представитель Кремля также отметил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев.

5 марта Путин сообщил, что решение начать специальную операцию на Украине было тяжелым. Вместе с тем оно было принято без всяких сомнений, поделился глава государства.

24 февраля президент России в обращении к согражданам объявил о начале специальной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.