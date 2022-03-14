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Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине

Песков заявил, что сроки окончания специальной операции России на Украине не озвучиваются

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Сроки окончания российской специальной операции на Украине не озвучиваются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что спецоперация на Украине идет по плану. Ее завершат в срок и в полном объеме, уточнил Песков.

«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине», — подтвердил он.

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Представитель Кремля также отметил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев.

5 марта Путин сообщил, что решение начать специальную операцию на Украине было тяжелым. Вместе с тем оно было принято без всяких сомнений, поделился глава государства.

24 февраля президент России в обращении к согражданам объявил о начале специальной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Анна Щербакова
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