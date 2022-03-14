Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
Сроки окончания российской специальной операции на Украине не озвучиваются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президента России пояснил, что спецоперация на Украине идет по плану. Ее завершат в срок и в полном объеме, уточнил Песков.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине», — подтвердил он.
Представитель Кремля также отметил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, включая Киев.
5 марта Путин сообщил, что решение начать специальную операцию на Украине было тяжелым. Вместе с тем оно было принято без всяких сомнений, поделился глава государства.
24 февраля президент России в обращении к согражданам объявил о начале специальной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.