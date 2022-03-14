Россия отказалась просить Европу и США об отмене санкций

Замглавы МИД России Вершинин заявил, что Москва не будет просить Запад об отмене санкций

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва отказалась просить Европу и США об отмене санкций и не поменяет свой политический курс. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Вершинин подчеркнул, что санкции не были решением России. «Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян», — пояснил он.

По мнению замглавы МИД, в качестве инструмента давления Запада санкции нелегитимны, и результата они не дадут. «Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — заключил Вершинин.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, не могут оказать немедленный эффект. Он призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества.