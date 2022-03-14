Минобороны России анонсировало ответ на удар по Донецку

Минобороны в ответ на обстрел Донецка уничтожит объекты украинской военной промышленности

Вооруженные силы России анонсировали серию ударов по объектам украинской промышленности, осуществляющим выпуск и ремонт вооружений. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что эта мера будет принята в ответ на удар по жилым районам Донецка с помощью ракеты «Точка-У», произведенный украинской стороной. Минобороны считает совершивших этот удар военными преступниками.

Также Конашенков обратился ко всем работникам этих предприятий, а также жителям близлежащих домов с просьбой покинуть потенциально опасные зоны.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате попадания ракеты «Точка-У» с кассетным боеприпасом в густонаселенный район Донецка погибли 20 человек и еще 28 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших есть дети. Удар был произведен около 11:30 по мск, ракету запустили со стороны «подконтрольной киевскому националистическому режиму».

Следственный комитет России из-за инцидента возбудил уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России»).