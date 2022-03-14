Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке

Минобороны России подтвердило гибель 20 человек в Донецке при ударе «Точкой-У»

Министерство обороны России подтвердило, что при ударе «Точкой-У» в Донецке погибли 20 человек. Еще 28 человек, в числе которых есть дети, получили тяжелые ранения и доставлены в больницы. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Удар тактической ракетой был произведен около 11:30 по московскому времени. По данным Минобороны, она была запущена с территории, «подконтрольной киевскому националистическому режиму» и попала в жилой квартал. В результате подрыва кассетной боевой части погибли мирные жители.

Конашенков подчеркнул, что «применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил является военным преступлением». Он также обратил внимание на тот факт, что решение о применении такого типа ракетного вооружения принимает, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве.