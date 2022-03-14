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Российские следователи возбудили дело после обстрела Донецка ракетой «Точка-У»

СК России возбудил дело по факту гибели 23 жителей Донецка из-за обстрела «Точкой-У»

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские следователи возбудили дело после гибели мирных жителей Донецка под обстрелом украинских националистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 14 марта Вооруженные силы Украины и другие украинские формирования применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате обстрела не менее 23 мирных жителей, в том числе дети, погибли. Не менее 18 человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России»).

В рамках расследования следователи устанавливают украинских военных, которые отдали приказ об обстреле.

Ранее гибель 20 человек в Донецке подтвердило Минобороны России. Удар тактической ракетой был произведен около 11:30 по московскому времени. По данным Минобороны, она была запущена с территории, «подконтрольной киевскому националистическому режиму», и попала в жилой квартал. В результате подрыва кассетной боевой части погибли мирные жители.

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Владимир Шарапов
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