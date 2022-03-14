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ПАСЕ прислала уведомление делегации России о приостановке ее работы

ПАСЕ прислала делегации России уведомление, в котором написала о приостановке ее работы

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приостановила членство российской делегации. Такое решение приняли по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ), рассказал РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.

По его словам, соответствующее уведомление уже направили в Совет Федерации и Госдуму РФ.

Страсбург приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ после начала специальной операции России на Украине 24 февраля. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Тини Кокс призвал Россию прекратить военную операцию.

МИД России в свою очередь отметил, что больше не будет участвовать в работе Совета. Кроме того, член делегации России в ПАСЕ Александр Башкин обвинял ассамблею в «яркой антироссийской направленности», из-за чего представители Москвы также отказывались работать в ПАСЕ.

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Виктория Кондратьева
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