Табачная компания признала зависимость России от поставок из-за рубежа

Представитель Philip Morris назвал сильной зависимость табачной отрасли России от импорта

Российская табачная отрасль сильно зависит от импорта и пока держится на накопленных ресурсах, но без поставок обойтись не получится. Об этом заявил президент по корпоративным вопросам компании «Филип Моррис Интернэшнл» Сергей Слипченко, передает РИА Новости.

Он признал, что все сырье производители завозят из-за рубежа, ведь табак в России не выращивается. При этом основные логистические цепочки проходят через порты Западной Европы. По словам Слипченко, при производстве и обычных сигарет, и альтернативных никотиноcодержащих продуктов нужны все компоненты без исключений и в достаточном количестве.

При этом представитель Philip Morris заметил, что имеющихся запасов хватит примерно на полгода. В качестве первоочередной задачи компании он назвал шаги для обеспечения производства на май-июль, чтобы продолжить бесперебойную работу фабрики и стабильные поставки на рынок. Главной проблемой по-прежнему остается логистика.

В отношении производства электронных сигарет прогноз хуже. Слипченко напомнил, что еще год назад с ними начали возникать трудности из-за использования электроники. Мировой кризис с поставками чипов уже ударил по этому сегменту, но в нынешних условиях ситуация может значительно ухудшиться.

Philip Morris International (PMI), выпускающая такие бренды, как Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament, еще 9 марта заявила о приостановке запланированных инвестиций в России. В числе прочего речь шла об отказе запускать новые продукты и снижении объемов производства.

Еще один производитель табачной продукции в России, Imperial Brands («Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine) в тот же день объявил об остановке бизнеса и закрытии производства в России. Причиной названа ситуация на Украине.