Микросумки стали трендом в 2022 году

Журналисты Daily Mail сообщают, что микросумки стали актуальными благодаря знаменитостям

Маленькие сумки различных форм обрели широкую популярность в 2022 году благодаря знаменитостям и популярным сериалам. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о так называемых микросумках, в которые, как правило, помещаются только телефон, ключи и банковские карточки. Подобные аксессуары, в частности, появились в ассортименте таких брендов, как Fendi, Chanel, Gucci и Christian Dior, а также Jacquemus, Salvatore Ferragamo, Trefolio, Demellier, Aspinal of London и другие.

По мнению журналистов, маленькие сумки стали трендовыми в нынешнем сезоне, поскольку их популяризировали звезды во время публичных выходов. Кроме того, согласно материалу, множество актрис появились в кадре фильмов и сериалов с упомянутыми сумками в руках.

Например, Сара Джессика Паркер снялась с микросумкой марки Fendi в продолжении сериала «Секс в большом городе», а Лили Коллинз — с изделием Salvatore Ferragamo зеленого цвета в шоу Netflix «Эмили в Париже». Помимо них, папарацци фотографировали с маленькими сумками актрису Марго Робби и хип-хоп-исполнительницу Бейонсе.

В декабре прошлого года корсеты стали трендом у женщин благодаря сериалу «Бриджертоны». Поисковые запросы на сайте интернет-ретейлера eBay со словом «корсет» выросли на 123 процента с момента выхода сериала на Netflix. Кроме того, клиенты онлайн-магазина на 49 процентов чаще искали товары с жемчугом и аксессуары для волос в стиле эпохи Регентства.