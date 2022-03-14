В России подорожал домашний интернет

В России изменились цены на домашний интернет

В России выросли цены на домашний интернет на 2-10 процентов. В феврале-марте некоторые провайдеры повысили стоимость услуг, пишут «Известия».

Например, у пользователи МТС доступ в сеть на месяц, стоивший в Москве в январе 599 рублей, в феврале подорожал до 660 рублей. В компании подтвердили, что с 1 февраля изменились цены на ряд архивных тарифов и на пакеты с домашним интернетом и цифровым телевидением.

«Изменение цены составило порядка девять процентов от текущей абонентской платы, то есть около 60 рублей. Цены на доступные для подключения тарифы не изменились», — заявил представитель компании Алексей Меркутов. Он добавил, что подорожание связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, увеличением цен на электроэнергию и услуг, которые закупаются у внешних подрядчиков.

Провайдер «Акадо» поднял стоимость интернет-доступа на 2-4 процента, петербургская компания «Пин» предупредила клиентов о росте цен на 10 процентов с 1 марта. Так провайдеры компенсируют затраты, связанные с инфляцией, волатильностью курса рубля, подорожанием комплектующих и с реализацией требований «закона Яровой».

«Не везде рост одинаковый — кто-то повышает тарифы на 10 рублей, кто-то — на 50. Не всегда пересматривают все тарифы, чаще выборочно», — отметила аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

Еще в ноябре прошлого года операторы прогнозировали рост цен на интернет и ТВ в России на 10 процентов в 2022 году. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12-15 процентов.