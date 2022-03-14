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В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса

Джабаров предложил создать «трибунал Донбасса», аналог Нюрнбергского трибунала 1946 года
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предложил создать аналог Нюрнбергского трибунала — Народный трибунал Донбасса. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Украинские неонацисты и нацбаты "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное делоприм. «Ленты.ру») и "Айдар" продолжают совершать тяжкие преступления против народа Донбасса. Сегодня в результате ракетного обстрела центра Донецка погибли 20 мирных граждан, 33 человека получили ранения», — напомнил сенатор.

По словам Джабарова, украинские неонацисты рано или поздно предстанут перед судом. «А может настало время подумать о создании современного аналога Нюрнбергского трибунала 1946 года и создать Народный трибунал Донбасса», — высказался он, добавив, что киевский режим унес жизни 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

14 марта в Минобороны России сообщили, что удар тактической ракетой «Точка-У» был произведен 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, она была запущена с территории, «подконтрольной киевскому националистическому режиму», и попала в жилой квартал. В результате погибли 20 человек.

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Марина Совина
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