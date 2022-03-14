Посольство РФ прокомментировало статью WSJ о запугивании американского бизнеса

Посольство РФ назвало статью WSJ о запугивании американского бизнеса в России вымыслом

Посольство РФ в США прокомментировало статью газеты The Wall Street Journal, в которой со ссылкой на неназванные источники говорится о предполагаемом запугивании российскими органами прокуратуры представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России.

Соответствующий пост размещен на официальной странице дипмиссии во «ВКонтакте».

Согласно заявлению российских дипломатов, материал WSJ — это чистый вымысел. В посольстве рассказали, что на территории России работает множество западных компаний, более тысячи из которых — американские. Также отмечается, что США каждый год отправляли делегации на экономические форумы в России. Все это говорит о сотрудничестве между двумя странами в экономической сфере, добавили в российской дипмиссии.

Помимо этого, российские дипломаты подчеркнули, что решение о продолжении предпринимательской деятельности в России лежит исключительно на американцах. При этом американские предприниматели имеют право и проигнорировать «русофобскую истерию», которая побуждает бизнес нести огромные убытки, лишь бы насолить России, высказали свою позицию в посольстве.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить Европу и США об отмене санкций. По его словам, санкции принимали «США и их сателлиты», чья цель — надавить на Россию и поставить в очень трудное положение экономику страны и простых россиян. Вершинин отметил, что принятым санкциям «нет числа», и все они были введены в качестве наказания за суверенные политические решения России.

