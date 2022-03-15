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Белый дом прокомментировал санкции России в отношении американских политиков

В Белом доме ответили на санкции России против Байдена, Блинкена и ряда других политиков

Фото: Al Drago / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала санкции Москвы, введенные против ряда американских политиков и дипломатов. По ее словам, они и так не планировали поездки в Россию. Цитату приводит РИА Новости.

Если американским властям потребуется провести встречу с российскими, такая возможность появится. «Если нам понадобится — а нам понадобится провести прямые и непрямые контакты с Россией — я уверена, у нас будет такая возможность», — подчеркнула Псаки.

Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции, 15 марта. В список внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Кроме того, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

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Виктория Кондратьева
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