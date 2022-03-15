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Россия ввела санкции против американских политиков

МИД России внес ряд американских политиков в «стоп-лист»
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции. Список опубликован на сайте МИД.

В список внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина.

Среди американских политиков — председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента по нацбезопасности Далип Сингх и первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо.

Кроме того, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Перечень обещают расширить, включив тех, кто «враждебно настроен» к России или «содействует разжиганию к ней ненависти».

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Елизавета Наумова
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