Суд смягчил приговор устроившему стрим с мертвой подругой российскому блогеру

Устроившему стрим с мертвой подругой блогеру Reeflay сократили срок заключения на месяц

Первый кассационный суд сократил на месяц срок наказания блогеру Станиславу Решетняку, известному в сети как Reeflay, отбывающему срок в колонии за убийство подруги Валентины Григорьевой. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Кулагина.

По словам защитника, Решетняку осталось провести в колонии строгого режима 5 лет и 11 месяцев. Ранее Раменский городской суд Подмосковья признал его виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека») и приговорил к 6 годам колонии.

По данным следствия, в ночь на 2 декабря 2020 года Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Обвиняемый избивал подругу, после чего она скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции, однако несмотря на это блогер продолжил стрим с мертвой девушкой.

Позже медики установили, что причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг. Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи.