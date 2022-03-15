Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд смягчил приговор устроившему стрим с мертвой подругой российскому блогеру

Устроившему стрим с мертвой подругой блогеру Reeflay сократили срок заключения на месяц

Фото: страница Станислава Решетняка во «ВКонтакте»

Первый кассационный суд сократил на месяц срок наказания блогеру Станиславу Решетняку, известному в сети как Reeflay, отбывающему срок в колонии за убийство подруги Валентины Григорьевой. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Кулагина.

По словам защитника, Решетняку осталось провести в колонии строгого режима 5 лет и 11 месяцев. Ранее Раменский городской суд Подмосковья признал его виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека») и приговорил к 6 годам колонии.

По данным следствия, в ночь на 2 декабря 2020 года Григорьева принимала участие в треш-стриме — формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Обвиняемый избивал подругу, после чего она скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции, однако несмотря на это блогер продолжил стрим с мертвой девушкой.

Позже медики установили, что причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг. Вечером 3 декабря Решетникова задержали следователи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Объяснен рост числа объявлений об аренде
Адвокат и его подельник выманили у россиянки 10 миллионов рублей
Песков попал под британские санкции
Путин созвонился с королем Бахрейна из-за Украины
Украина продлила военное положение
Названа вакансия в России с зарплатой 450 тысяч рублей
Названо возможное наказание для ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала
Арктика потеряла треть льда за 18 лет из-за глобального потепления
Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.