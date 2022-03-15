Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 миллионов 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Сбросы воды также производятся на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков.

24 февраля глава республики Сергей Аксенов поручил руководителю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды. 3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в канал.