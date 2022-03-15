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Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крупнейшее водохранилище Крыма Чернореченское заполнилось водой на 94,7 процента. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 миллионов 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Сбросы воды также производятся на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков.

24 февраля глава республики Сергей Аксенов поручил руководителю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды. 3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в канал.

Марина Совина
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