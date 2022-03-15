Сценариста «Белого солнца пустыни» похоронят в Баку

Сценарист Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения

Писатель и драматург, сценарист фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

«Церемония прощания с народным писателем, председателем Союза кинематографистов Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым состоится завтра [в среду, 16 марта] в 12:00 в Баку в киноцентре "Низами"», — говорится в официальном сообщении.

О смерти драматурга стало известно 11 марта. Он скончался в Москве на 84-м году жизни.

Рустам Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков (полное имя) родился 5 февраля 1939 года в Баку. Широкая известность к нему пришла после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни». Ибрагимбеков также прославился работой в тандеме с режиссером Никитой Михалковым над такими картинами, как «Урга. Территория любви», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Ибрагимбеков является обладателем множества государственных премий. В 1976 году ему было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР», а в 1996 году писатель получил аналогичное звание от правительства Российской Федерации.