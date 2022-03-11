Умер автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

Писатель и драматург Рустам Ибрагимбеков умер на 84-м году жизни

Умер писатель и драматург, автор сценария к фильму «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

«Народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта после продолжительной болезни. Прощай, самый большой друг нашего кино! Прощай, дорогой коллега!» — говорится в сообщении.

Ибрагимбеков скончался в Москве на 84-м году жизни. Отмечается, что он будет похоронен в Азербайджане.

Рустам Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков (полное имя) родился 5 февраля 1939 года в Баку. В 1967 году он окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974 году — Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Известность к Ибрагимбекову пришла после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни», который сразу после премьеры обрел широкую популярность в СССР. Драматург также прославился работой в тандеме с режиссером Никитой Михалковым над такими картинами, как «Урга. Территория любви», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Ибрагимбеков был лауреатом множества государственных премий. В 1976 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР», а в 1996 году писатель получил аналогичное звание от правительства Российской Федерации.