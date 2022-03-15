В ДНР рассказали о детях в заложниках у украинской армии

Штаб теробороны ДНР заявил, что ВСУ удерживают в заложниках 17 детей в Славянске

Украинская армия удерживает в заложниках в Славянске 17 детей, которых планирует вывезти в неизвестном направлении. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По словам жителей поселков Мирное, Гранитное и Староигнатьевск, еще 20 января детей отправили на оздоровительный отдых в Святогорск. В настоящее время дети находятся в Славянске, о чем они по телефону рассказали родителям. «Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14:00 по киевскому времени», — заявили в штабе.

Штаб теробороны ДНР потребовали срочно вернуть детей домой к их родителям, а также призвали мировую общественность осудить действия киевской власти.

Ранее стало известно, что 294 шахтера не могут выйти на поверхность из шахты имени Скончинского из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Застрявших планируют поднять на поверхность, когда огонь прекратится.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).