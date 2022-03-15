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Почти 300 шахтеров в Донбассе оказались заблокированы под землей из-за обстрела

В ДНР заявили, что 294 горняка застряли в шахте имени Скочинского из-за обстрела ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Почти 300 шахтеров не могут выйти на поверхность из шахты имени Скончинского из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве угля и энергетики ДНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, обстрел начался около 8:55 по московскому времени. Под землей оказались заблокированы 294 горняка. Застрявших планируют поднять на поверхность, когда огонь прекратится.

Шахта имени Скончинского располагается на западной окраине Донецка. Туда уже был вызван отряд горноспасателей. Предварительно, пострадавших из-за инцидента нет.

Ранее власти ДНР сообщили, что из-за обстрелов с украинской стороны были ранены трое жителей из недавно взятых под контроль населенных пунктов. Их состояние пока не уточняется.

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Алевтина Запольская
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