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В ДНР сообщили о трех раненых мирных жителях из-за обстрелов ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о трех раненых мирных жителях из-за обстрелов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что три мирных жителя получили ранения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») трех мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий: мужчина 1963 года рождения, мужчина 1965 года рождения, мужчина 1993 года рождения», — следует из сообщения.

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) доложило об 11 обстрелах республики за сутки. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики», — говорится в сообщении. Пострадали два человека — мужчины 1981 и 1977 года рождения.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что возле Дома правительства в центре города была сбита ракета «Точка-У», выпущенная ВСУ. В результате падения обломков погибли 20 человек, еще девять получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети.

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Марина Совина
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