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Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об 11 обстрелах ВСУ за сутки

Представительство ЛНР в СЦКК сообщили об 11 обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз за сутки обстреляли населенные пункты Луганской народной республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по пяти населенным пунктам республики», — говорится в сообщении.

Пострадали два человека — мужчины 1981 и 1977 года рождения. В населенном пункте Калиново разрушено два жилых дома, повреждено 10 домостроений и пять хозяйственных построек, а также повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 292 абонента.

В населенном пункте Первомайск повреждено здание яслей-сада «Аленький цветочек».

В понедельник, 14 марта, в Минобороны России сообщили, что удар тактической ракетой «Точка-У», в результате которого в Донецке погибли 20 человек, был произведен 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, она была запущена со стороны «подконтрольной киевскому националистическому режиму» территории и попала в жилой квартал.

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Марина Совина
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