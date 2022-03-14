ДНР сообщила о новом обстреле Донецка со стороны Украины

ДНР в СЦКК сообщила, что Украина обстреляла Донецк шестью минами калибром 120 мм

Украинские военные вновь обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.50 н.п. Марьинка - г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

В понедельник, 14 марта, в Минобороны России сообщили, что удар тактической ракетой «Точка-У» был произведен 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, она была запущена со стороны «подконтрольной киевскому националистическому режиму» территории и попала в жилой квартал. В результате погибли 20 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом назвал варварской акцией обстрел Донецка. В Министерстве иностранных дел России осудили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и назвали его преступлением против человечности. В ведомстве выразили уверенность, что такое преступление не останется безнаказанным.