Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал варварской акцией обстрел Донецка

Президент Путин в разговоре с Беннетом назвал варварской акцией обстрел Донецка
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом назвал варварской акцией обстрел Донецка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Россия и Украина провели второй раунд переговоров. О чем договорились стороны и когда состоится новая встреча?
Россия и Украина провели второй раунд переговоров.О чем договорились стороны и когда состоится новая встреча?
3 марта

В Кремле также добавили, что стороны продолжили обмен мнениями о ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса. В свою очередь премьер Израиля проинформировал президента России о недавних контактах по ситуации на Украине с руководителями ряда стран. В ответ Путин поделился оценками переговоров между представителями Москвы и Киева, которые проходили в эти дни в формате видеосвязи.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его словам, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса
ДНР сообщила о новом обстреле Донецка со стороны Украины
Первый канал начал проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире
Постпред России при ООН предупредил о провокациях Украины с химвеществами
Китай заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине
Бразилия раскритиковала односторонние санкции в отношении России
Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение
Европа пожертвовала своими целями ради майнинга криптовалют
Роскомнадзор объяснил блокировку TJ
Китай призвал страны ООН предотвратить новую холодную войну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.