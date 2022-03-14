Путин назвал варварской акцией обстрел Донецка

Президент Путин в разговоре с Беннетом назвал варварской акцией обстрел Донецка

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом назвал варварской акцией обстрел Донецка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении.

В Кремле также добавили, что стороны продолжили обмен мнениями о ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса. В свою очередь премьер Израиля проинформировал президента России о недавних контактах по ситуации на Украине с руководителями ряда стран. В ответ Путин поделился оценками переговоров между представителями Москвы и Киева, которые проходили в эти дни в формате видеосвязи.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его словам, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).